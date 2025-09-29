  • Спортс
  • Экс-судья Егоров о неназначенном пенальти «Спартака» в игре с «Пари НН»: «Шнапцев толкает Угальде рукой в спину. Шафеев находился рядом, но свистка не последовало»
9

Экс-судья Егоров о неназначенном пенальти «Спартака» в игре с «Пари НН»: «Шнапцев толкает Угальде рукой в спину. Шафеев находился рядом, но свистка не последовало»

Александр Егоров заявил, что «Спартак» лишили пенальти в игре с «Пари НН» (3:0).

Эпизод произошел на 63-й минуте матча 10-го тура РПЛ при счете 2:0.

«Ключевой момент остался без реакции. Шнапцев, проиграв позицию, толкает Угальде рукой в спину. На скорости этого достаточно, чтобы выбить нападающего из равновесия и сорвать явно голевой момент. По всем канонам правил — пенальти. Шафеев находился рядом, видел контакт, но предпочел дождаться ВАР. Свистка не последовало, и очевидное нарушение осталось в тени. 

Одно мгновенное решение арбитра — и эпизод был бы закрыт. Вместо этого имеем очередной спорный момент, который вызывает много вопросов к трактовкам очевидных моментов», — сказал экс-судья.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Betonmobile
