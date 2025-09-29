Челестини об игре со «Спартаком»: «Согласен, что это класико, дерби. Для ЦСКА это особенный матч, большой вызов»
Фабио Челестини назвал предстоящее дерби со «Спартаком» большим вызовом для ЦСКА.
Встреча 11-го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 5 октября.
– У ЦСКА следующий матч в чемпионате против «Спартака». Что вы знаете об этом противостоянии?
– Если говорить, что это класико, дерби – согласен. «Базель» – «Цюрих» – это супердерби в Швейцарии. Я был капитаном «Марселя», у нас было противостояние с «ПСЖ».
Понятно, что для ЦСКА дерби со «Спартаком» – это особенные матчи. Другой вопрос, что до этого матча будет кубковая встреча против «Локомотива». Жду матч против «Спартака» – это будет очень большой вызов для нас, – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
