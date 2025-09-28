Сакич о «Спартаке»: «Нужно в каждом матче выходить с таким настроем, будто это последняя игра. Так и достигаются большие результаты. Дерби будет сложное, ЦСКА сейчас лидирует в таблице»

Ненад Сакич отметил настрой «Спартака» в матче с «Пари НН» (3:0).

– Важная победа для нас. Хочу поблагодарить ребят за победу, за прекрасный и красивый матч. Надеюсь, что мы будем продолжать в том же духе. Путь еще длинный, нужно, как и сегодня, в каждом матче выходить с таким настроем, будто это последняя игра. Так и достигаются большие результаты.

– Как в целом состояние внутри коллектива на фоне успешного результата? И какой настрой перед дерби?

– Конечно, победы дают уверенности команде. Мы в этом отношении на правильном пути, и надо продолжать.

Что касается дерби, то у нас еще кубковая игра [с «Пари НН » 1 октября]. Нужно победить там, чтобы пройти в следующий этап, и мы сконцентрированы на этом.

Безусловно, дерби будет очень сложное, соперник сейчас лидирует в таблице. В любом случае у нас будет время на подготовку после кубкового матча, – сказал ассистент главного тренера «Спартака » Деяна Станковича.