«Кузяев – легендарный футболист. Он пять раз выигрывал чемпионат с «Зенитом». Форвард «Рубина» Сиве о хавбеке

Жак Сиве назвал хавбека «Рубина» Далера Кузяева легендарным футболистом.

Экс-игрок «Гавра» перешел в казанский клуб свободным агентом на прошлой неделе.

«Кузяев очень сильный игрок, я считаю его легендарным футболистом. Он пять раз выигрывал чемпионат России с «Зенитом », это великий футболист.

Он играл в очень хорошем клубе во Франции. Мы очень рады приветствовать его, он нам очень поможет», — сказал нападающий «Рубина ».