«Кузяев – легендарный футболист. Он пять раз выигрывал чемпионат с «Зенитом». Форвард «Рубина» Сиве о хавбеке
Жак Сиве назвал хавбека «Рубина» Далера Кузяева легендарным футболистом.
Экс-игрок «Гавра» перешел в казанский клуб свободным агентом на прошлой неделе.
«Кузяев очень сильный игрок, я считаю его легендарным футболистом. Он пять раз выигрывал чемпионат России с «Зенитом», это великий футболист.
Он играл в очень хорошем клубе во Франции. Мы очень рады приветствовать его, он нам очень поможет», — сказал нападающий «Рубина».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
