Кузяев о переходе в «Рубин»: «Не было хороших вариантов в Европе. Были предложения из Азии, Турции, но РПЛ намного выше уровнем»
Далер Кузяев рассказал, почему перешел в «Рубин».
32-летний полузащитник дебютировал за казанский клуб в матче 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
«Второй сезон [в «Гавре»] получился скомканным, мало играл, получил травму. Не было хороших вариантов в Европе. Были предложения из Азии, экзотических стран, из Турции, но я решил, что РПЛ намного выше уровнем этих чемпионатов. И я вернулся.
«Зенит»? Мы в хороших отношениях, общались все время, что находился во Франции. Но сейчас я оказался в «Рубине», чему очень рад», — сказал Кузяев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
