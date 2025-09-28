Кузяев о переходе в «Рубин»: «Не было хороших вариантов в Европе. Были предложения из Азии, Турции, но РПЛ намного выше уровнем»

Далер Кузяев рассказал, почему перешел в «Рубин».

32-летний полузащитник дебютировал за казанский клуб в матче 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Второй сезон [в «Гавре»] получился скомканным, мало играл, получил травму. Не было хороших вариантов в Европе. Были предложения из Азии, экзотических стран, из Турции, но я решил, что РПЛ намного выше уровнем этих чемпионатов. И я вернулся.

«Зенит»? Мы в хороших отношениях, общались все время, что находился во Франции. Но сейчас я оказался в «Рубине », чему очень рад», — сказал Кузяев .