«У Кузяева может получиться интересная связка с Даку, а через год – переход на повышение». Новосельцев о хавбеке «Рубина»
— Вы играли с ним. Как оцените его трансфер?
— То, что Далер опытный футболист с хорошим набором качеств, понятно всем футбольным людям. Тут вопрос больше состоит в том, что у него был игровой простой. Кто‑то скажет, что это был большой простой, кто‑то — что маленький, но все‑таки игровой тонус был потерян. Главное, чтобы он быстро смог влиться, набрать нужные кондиции.
Это стопроцентное усиление для «Рубина», особенно в центре поля, потому что он креативный игрок, созидающий. Думаю, в «Рубине» может получиться очень интересная связка Кузяева с Даку, где Далер будет ассистировать на Мирлинда.
Его отношение к делу и подход, насколько я его знаю, позволит ему достичь новых высот и, условно, через год перейти куда‑то на повышение. Он парень трудолюбивый, профессионально относится к своему делу, — сказал бывший защитник «Зенита».