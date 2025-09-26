  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У Кузяева может получиться интересная связка с Даку, а через год – переход на повышение». Новосельцев о хавбеке «Рубина»
2

«У Кузяева может получиться интересная связка с Даку, а через год – переход на повышение». Новосельцев о хавбеке «Рубина»

Иван Новосельцев оценил переход Далера Кузяева в «Рубин».

— Вы играли с ним. Как оцените его трансфер?

— То, что Далер опытный футболист с хорошим набором качеств, понятно всем футбольным людям. Тут вопрос больше состоит в том, что у него был игровой простой. Кто‑то скажет, что это был большой простой, кто‑то — что маленький, но все‑таки игровой тонус был потерян. Главное, чтобы он быстро смог влиться, набрать нужные кондиции.

Это стопроцентное усиление для «Рубина», особенно в центре поля, потому что он креативный игрок, созидающий. Думаю, в «Рубине» может получиться очень интересная связка Кузяева с Даку, где Далер будет ассистировать на Мирлинда. 

Его отношение к делу и подход, насколько я его знаю, позволит ему достичь новых высот и, условно, через год перейти куда‑то на повышение. Он парень трудолюбивый, профессионально относится к своему делу, — сказал бывший защитник «Зенита».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?68726 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoДалер Кузяев
logoИван Новосельцев
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoМирлинд Даку
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов о Кузяеве: «Добротный футболист, но не был ключевым в «Зените». Если у тебя Далер ключевой, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ»
82вчера, 13:26
Семак о Кузяеве и «Зените»: «Разговоры с ним были, но дальше дело не зашло. Возможно, попадет к нам после «Рубина»
8вчера, 09:58
Радимов о Кузяеве и Европе: «Надо было раньше уезжать – получилось бы привыкнуть, адаптироваться. Проблематично из «Гавра» сразу перепрыгнуть в топ-клуб»
14вчера, 03:05
Главные новости
Позиции ФИФА и УЕФА по Израилю, «Зенит» наказали за баннер про Дегтярева, «Спартаку» предлагают Федотова и Талалаева, волевая победа «Барселоны» и другие новости
236 минут назад
Моуринью получит в «Бенфике» около 3 млн евро в 1-й сезон и 4 – в 2-й. Неустойка при расторжении – менее половины годового оклада, сообщил Руй Кошта
759 минут назад
Семак о «Зените-2»: «Приглашать кого-то на тренировочный процесс нецелесообразно. В распоряжении «Зенита» 21 человек»
7сегодня, 03:10
Рамирес о паспорте РФ: «Очень много преимуществ, когда живешь в стране. Может, когда завершу карьеру, останусь в России, открою свое дело»
8сегодня, 02:52
Ван де Бек из «Жироны» выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла
12сегодня, 02:20
Павел Погребняк: «Уже пожил в Англии в свое время. Сейчас живу там, где хочу — в России»
9сегодня, 01:58
Глава палестинской федерации: «Россию отстранили через несколько часов, а Израилю позволено продолжать совершать преступления против нашей футбольной семьи. Двойные стандарты»
88вчера, 22:21
Флик про 3:1 с «Овьедо»: «Барселона» хорошо сыграла, я рад трем очкам. Гарсия ошибся, но мы хотим, чтобы он играл именно так, был на передовой»
28вчера, 22:05
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
вчера, 22:00Телеграм
«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка в Ла Лиге после 6 туров, «Атлетико» – на 9
19вчера, 21:37
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о «Спартаке»: «Много техничных футболистов. Очень сильная команда, способная добиться высоких результатов»
8 минут назад
«Нет антидота, который сдержит Дзюбу. Он лучший форвард страны – свой моментик найдет всегда». Гасилин о матче «Акрона» с «Ахматом» Черчесова
123 минуты назад
Гришин о том, что «Спартак» в 4 очках от 1-го места: «Если ругать, то только за качество игры. С такими полузащитой и атакой они должны по трешке класть тем, кто ниже классом»
3сегодня, 03:27
Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко дисквалифицирован на 2 матча Кубка России (1 – условно) за ненормативную лексику в игре с «Балтикой»
2сегодня, 02:37
Сычев назвал «Динамо» претендентом на титул: «Не думаю, что они сняли задачу. Две победы – и первое место уже рядом. Все только начинается»
3сегодня, 01:44
Эберль о будущем Кейна: «Харри полностью предан «Баварии». Хотим добиться успеха вместе с ним как в этом сезоне, так и в будущем»
сегодня, 01:31
Мостовой о травмах Захаряна: «Не дай бог, это будет преследовать Арсена постоянно, но против физиологии не попрешь»
1сегодня, 01:16
Эмери после 1:0 с «Болоньей»: «Я мотивирован на ЛЕ, но знаю, что выиграть ее будет очень сложно»
6вчера, 22:34
Винисиус выиграл суд против испанского бизнесмена, создавшего бренд с именем игрока в 2018-м. Регистрацию аннулируют
6вчера, 22:02
Семин про Карпина: «Время для адаптации уже прошло. Должен быть результат»
4вчера, 21:57