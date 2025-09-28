Руководство «Челси» поддерживает Мареску, несмотря на недовольство фанатов. Работу тренера оценят в конце сезона

Энцо Мареске увольнение не грозит.

The Telegraph сообщает, что руководство клуба в полной мере поддерживает главного тренера и оценит результаты его работы только в конце сезона.

Несмотря на недовольство болельщиков, менеджеры клуба «не паникуют из-за небольшого спада». Целью остается попадание в топ-4 в АПЛ и хорошее выступление в кубковых турнирах, и сомнений в ее достижении нет.

«Челси » проиграл 3 из 4 последних матчей во всех турнирах. В ближайших матчах лондонцы встретятся с «Бенфикой» и «Ливерпулем».