Руководство «Челси» поддерживает Мареску, несмотря на недовольство фанатов. Работу тренера оценят в конце сезона
Энцо Мареске увольнение не грозит.
The Telegraph сообщает, что руководство клуба в полной мере поддерживает главного тренера и оценит результаты его работы только в конце сезона.
Несмотря на недовольство болельщиков, менеджеры клуба «не паникуют из-за небольшого спада». Целью остается попадание в топ-4 в АПЛ и хорошее выступление в кубковых турнирах, и сомнений в ее достижении нет.
«Челси» проиграл 3 из 4 последних матчей во всех турнирах. В ближайших матчах лондонцы встретятся с «Бенфикой» и «Ливерпулем».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
