Мареска об удалениях «Челси»: «Нельзя продолжать раздавать подарки командам АПЛ. Это большая ошибка»
Энцо Мареска назвал красные карточки «Челси» подарками соперникам.
Лондонцы заработали удаления в двух матчах Премьер-лиги подряд. Вчера «синие» уступили «Брайтону» (1:3) в 6-м туре АПЛ, оставшись в меньшинстве на 53-й минуте. Трево Чалоба получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
– Возможно, ваше послание [игрокам] заключается в том, чтобы не позволять себе нервничать, если дела идут не в вашу пользу. Я полагаю, это ключевое послание...
– Мы только что донесли до всех предельно ясно: против любой команды Премьер-лиги нельзя продолжать раздавать подарки. Потому что то, что мы делаем сейчас, – это раздача подарков в виде красных карточек.
Это большая ошибка, потому что игра полностью изменилась, – заявил главный тренер «Челси».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football London
