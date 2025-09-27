Мареска про 1:3 с «Брайтоном»: «Болезненное поражение. «Челси» ничего не позволял создавать, много бил, владел мячом 70% времени, все было хорошо. Удаление все изменило»

Энцо Мареска огорчен поражением от «Брайтона» (1:3) в АПЛ.

«Болезненное поражение, потому что мы контролировали игру. Мы ничего не позволяли создавать. У нас было очень много ударов в первом тайме, мы владели мячом 70% времени, все было хорошо. Но из-за нашей ошибки, из-за красной карточки , план полностью изменился. Получилось две игры: в первом тайме – одна, после удаления – другая.

Конечно, нельзя продолжать делать такие ошибки. Они меняют ход матчей», – сказал главный тренер «Челси ».