Мареска про 1:3 с «Брайтоном»: «Болезненное поражение. «Челси» ничего не позволял создавать, много бил, владел мячом 70% времени, все было хорошо. Удаление все изменило»
Энцо Мареска огорчен поражением от «Брайтона» (1:3) в АПЛ.
«Болезненное поражение, потому что мы контролировали игру. Мы ничего не позволяли создавать. У нас было очень много ударов в первом тайме, мы владели мячом 70% времени, все было хорошо. Но из-за нашей ошибки, из-за красной карточки, план полностью изменился. Получилось две игры: в первом тайме – одна, после удаления – другая.
Конечно, нельзя продолжать делать такие ошибки. Они меняют ход матчей», – сказал главный тренер «Челси».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?74447 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости