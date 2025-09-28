Сака об отмене пенальти на Дьокереше в матче с «Ньюкаслом»: «Такие мелочи всегда против «Арсенала», нет слов. Но в итоге мы получили, что заслуживали»

Букайо Сака недоволен решением об отмене пенальти в игре с «Ньюкаслом».

На 14-й минуте матча 6-го тура АПЛ между «Ньюкаслом » и «Арсеналом » (1:2) нападающий «канониров» Виктор Дьокереш выбежал к воротам «сорок» и столкнулся с голкипером Ником Поупом. Главный судья Джарред Джиллетт назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил решение . Рефери объяснил это тем, что вратарь коснулся мяча за мгновение до столкновения с соперником.

«Если ВАР вмешивается при очевидных ошибках, то тот факт, что судье понадобилось так много времени, чтобы принять решение… Значит, это не была очевидная ошибка.

Но именно такие моменты, такие мелочи всегда против нас. Но, думаю, сегодня мы точно получили то, чего заслуживали. Нет слов, если честно. Но теперь это уже неважно – мы победили», – сказал вингер «Арсенала».