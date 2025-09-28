  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сака об отмене пенальти на Дьокереше в матче с «Ньюкаслом»: «Такие мелочи всегда против «Арсенала», нет слов. Но в итоге мы получили, что заслуживали»
15

Сака об отмене пенальти на Дьокереше в матче с «Ньюкаслом»: «Такие мелочи всегда против «Арсенала», нет слов. Но в итоге мы получили, что заслуживали»

Букайо Сака недоволен решением об отмене пенальти в игре с «Ньюкаслом».

На 14-й минуте матча 6-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» (1:2) нападающий «канониров» Виктор Дьокереш выбежал к воротам «сорок» и столкнулся с голкипером Ником Поупом. Главный судья Джарред Джиллетт назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил решение. Рефери объяснил это тем, что вратарь коснулся мяча за мгновение до столкновения с соперником.

«Если ВАР вмешивается при очевидных ошибках, то тот факт, что судье понадобилось так много времени, чтобы принять решение… Значит, это не была очевидная ошибка.

Но именно такие моменты, такие мелочи всегда против нас. Но, думаю, сегодня мы точно получили то, чего заслуживали. Нет слов, если честно. Но теперь это уже неважно – мы победили», – сказал вингер «Арсенала». 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80419 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoАрсенал
logoВиктор Дьокереш
logoБукайо Сака
logoсудьи
Джарред Джиллетт
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета про 2:1 с «Ньюкаслом»: «Заслуженная победа «Арсенала». Поуп провел исключительный матч, но мы верили в себя»
2653 минуты назад
«Арсенал» забил 36 голов после угловых за последние три сезона – на 15 больше, чем идущие следом «Челси» и «Тоттенхэм»
38сегодня, 17:56
«Арсенал» не проигрывает 5 матчей во всех турнирах – 4 победы и ничья. Дальше – «Олимпиакос» в ЛЧ
39сегодня, 17:37
Главные новости
Сакич про 3:0 с «Пари НН»: «Отличный матч «Спартака». Ребята пахали, это был единый коллектив, понимавший, что делать»
24 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Сосьедад» Захаряна, «Бетис» принимает «Осасуну», «Сельта» уступила «Эльче»
1509 минут назадLive
«Барселона» набрала 9 очков в сезоне, уступая по ходу игры – больше всех в топ-5 лиг
1116 минут назад
Флик про 2:1 с «Сосьедадом»: «Барселоне» пришлось потрудиться, соперник низко оборонялся, но победа заслуженная. Здорово, что Ямаль вернулся, все могут увидеть, насколько он хорош»
818 минут назад
«Милан» – «Наполи». 1:0 – Салемакерс забил на 3-й минуте! Онлайн-трансляция
1320 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Милан» против «Наполи», «Рома» победила «Верону», «Лечче» и «Болонья» сыграли 2:2
30сегодня, 17:58
У «Барселоны» 7 побед с общим счетом 22:5 и ничья с «Райо» в этом сезоне. Дальше – «ПСЖ»
1429 минут назад
«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ и отстает от ЦСКА на 3 очка перед дерби. «Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Зенит» – 4-й
5234 минуты назад
У Ямаля 24 ассиста с начала прошлого сезона за «Барсу». В топ-5 лиг только у Салаха больше – 26
2236 минут назад
«Барселона» обогнала «Реал» на 1 очко и лидирует в Ла Лиге после 7 туров
3837 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мостовой: «Что-то тихо, не пойму, «Спартак» выиграл или нет? Многие же кричали. Все становится на свои места, слушайте Мостового, он всегда говорит правду»
23 минуты назад
У Пулишича 3+2 в 5 матчах Серии А. Больше очков только у Паса
8 минут назад
«Спартак» в третий раз в истории забил 2+ гола в 7 матчах РПЛ подряд. Дважды – при Станковиче
618 минут назад
Чемпионат Франции. «Ренн» принимает «Ланс», «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
3126 минут назадLive
«Зенит-2» досрочно выиграл группу 2 Второй лиги Б. За четыре тура до конца отрыв увеличился до 16 очков
249 минут назадВидео
Жедсон сделал дубль в матче с «Пари НН». У хавбека «Спартака» не было голевых действий в 4 матчах
16сегодня, 18:06
Официальный Фэнтези АПЛ обновил рекорд: в этом сезоне более 12 млн участников
сегодня, 17:58Фэнтези
Кротов об ужесточении лимита: «Будут появляться российские футболисты. Мы узнаем много новых имен»
8сегодня, 17:53
Ташуев о Глушенкове: «Максим – личность, говорит то, что ощущает. Парень с большим будущим, главное, чтобы ему не мешали»
2сегодня, 17:52
Мостовой о Глушенкове: «Европейские клубы следят, но ситуация не как раньше. Уехал Миранчук, сел в запас, вернулся. Кузяев уехал, сел в запас, вернулся. Там не будут тебя по головке гладить»
7сегодня, 17:46