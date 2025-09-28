«Арсенал» не проигрывает 5 матчей во всех турнирах – 4 победы и ничья. Дальше – «Олимпиакос» в ЛЧ
«Арсенал» не проигрывает во всех турнирах с начала сентября.
Команда Микеля Артеты обыграла «Ньюкасл» (2:1) в матче 6-го тура АПЛ.
В 5 последних матчах во всех турнирах «Арсенал» одержал 4 победы и сыграл вничью с «Манчестер Сити». Последний раз «канониры» проигрывали 31 августа в матче с «Ливерпулем» (0:1).
В следующем матче «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом» в общем этапе Лиги чемпионов. Игра пройдет 1 октября.
