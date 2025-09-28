  • Спортс
Артета про 2:1 с «Ньюкаслом»: «Заслуженная победа «Арсенала». Поуп провел исключительный матч, но мы верили в себя»

Микель Артета порадовался победе над «Ньюкаслом» (2:1) в АПЛ.

«Чувствую гордость, и я думаю, что победа полностью заслуженная. То, как мы играли, боролись, какие шансы создавали, – мы заслуживали выиграть. Мы добились ее в драматичном стиле, но победа заслуженная.

Вот так ты поднимаешься на другой уровень. Проходя через такие моменты и извлекая уроки. Это была прекрасная возможность показать самим себе, кто мы такие, потому что это потрясающий соперник, против него очень сложно играть. Уровень стабильности и мастерства, который мы показали сегодня, был высочайшим.

Нам пришлось бросить в бой все, что у нас было. Думаю, Поуп провел исключителую игру. Следует отдать ему должное, но мы верили, и, я считаю, полностью заслужили эту победу.

Если это не явная и очевидная ошибка, ВАР не должен вмешиваться. Очевидно, что ВАР не обязан был вмешиваться, потому что [после падения Дьокереша] это был пенальти», – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
