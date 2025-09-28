Глеб о «Золотом мяче»: «Ямаль – один из лучших игроков мира, но Дембеле заслужил его. Жюри смотрит на результаты не только игрока, но и его команды»

Александр Глеб считает, что Усман Дембеле получил «Золотой мяч» заслуженно.

«Золотой мяч» вручают по совокупности факторов. Если бы смотрели на индивидуальные достижения футболистов, то в прошлом году награду получил бы Винисиус , а не Родри . Жюри смотрит не только на результаты отдельного игрока, но и на результаты его команды.

Ямаль – один из лучших игроков мира, но Дембеле заслужил «Золотой мяч». Если бы Ямаль получил «Золотой мяч», это тоже было бы справедливо. Оба результата были бы логичны. Но что есть, то есть», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».