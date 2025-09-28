Фото
0

Дембеле показал «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ» после матча с «Осером»

Усман Дембеле показал «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ» после матча 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0).

Вингер парижан получил приз в понедельник за сезон-2024/25, выиграв с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

Луис Энрике показал болельщикам «ПСЖ» награду имени Йохана Кройффа, вручаемую лучшему тренеру мира.

Капитан парижан Маркиньос показал приз, вручаемый лучшему клубу года.

Фото: x.com/PSG_inside

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75664 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «ПСЖ» в Х
logoУсман Дембеле
logoПСЖ
logoЗолотой мяч
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
