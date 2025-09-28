Дембеле показал «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ» после матча с «Осером»

Усман Дембеле показал «Золотой мяч » болельщикам «ПСЖ » после матча 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0).

Вингер парижан получил приз в понедельник за сезон-2024/25, выиграв с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

Луис Энрике показал болельщикам «ПСЖ» награду имени Йохана Кройффа, вручаемую лучшему тренеру мира.

Капитан парижан Маркиньос показал приз, вручаемый лучшему клубу года.

Фото: x.com/PSG_inside