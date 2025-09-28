Дембеле показал «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ» после матча с «Осером»
Усман Дембеле показал «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ» после матча 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0).
Вингер парижан получил приз в понедельник за сезон-2024/25, выиграв с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.
Луис Энрике показал болельщикам «ПСЖ» награду имени Йохана Кройффа, вручаемую лучшему тренеру мира.
Капитан парижан Маркиньос показал приз, вручаемый лучшему клубу года.
Фото: x.com/PSG_inside
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75664 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
