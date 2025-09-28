  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ньямси о «Золотом мяче»: «Поздравил Дембеле в сообщении, он ответил. Здорово, когда футболист, с которым ты вместе начинал, завоевывает такую награду»
2

Ньямси о «Золотом мяче»: «Поздравил Дембеле в сообщении, он ответил. Здорово, когда футболист, с которым ты вместе начинал, завоевывает такую награду»

Усман Дембеле ответил Жерзино Ньямси на поздравление с выигрышем «Золотого мяча».

Вингер «ПСЖ» получил приз лучшего футболиста прошлого сезона по версии France Fotball. Французские футболисты в прошлом вместе играли за молодежные команды «Ренна».

«Я болел за Дембеле и был уверен, что он возьмет «Золотой мяч». Когда это произошло, очень сильно радовался. Одно дело – ожидания, другое – реальность.

Очень здорово, когда футболист, с которым ты вместе начинал, завоевывает такую награду.

Поздравил Усмана, написал сообщение. Он ответил», – сказал защитник «Локомотива».

Жерзино Ньямси: «Именно Дембеле заслужил «Золотой мяч», а не Ямаль или Рафинья. Он доказывал это своей игрой весь сезон»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77955 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoлига 1 Франция
logoЗолотой мяч
logoПСЖ
logoУсман Дембеле
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoЖерзино Ньямси
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жерзино Ньямси: «Именно Дембеле заслужил «Золотой мяч», а не Ямаль или Рафинья. Он доказывал это своей игрой весь сезон»
9вчера, 21:34
Дембеле о «Золотом мяче»: «Не скажу, что это было неожиданно. Ты входишь в пятерку лучших, когда выигрываешь почти все трофеи, ЛЧ, имеешь хорошую статистику»
13вчера, 10:45
Усман Дембеле: «Лучший игрок в мире» – громкое выражение, оно ничего не значит. Сыграл плохо в одном матче – скажут, что ты отстой. Но уже в следующем ты лучший»
10вчера, 09:10
Жерзино Ньямси: «Дембеле с юности производил сильное впечатление. Усман перевернул кучу матчей, унизил немало защитников. И он умеет показать свой талант под давлением»
823 сентября, 18:10
Главные новости
Чемпионат России. ЦСКА против «Балтики», «Спартак» сыграет с «Пари НН»
1595сегодня, 11:32Live
Рэтклифф поддерживает Аморима и считает справедливым оценивать тренера по итогам полноценного сезона в «МЮ». Замену Рубену не ищут (BBC)
3421 минуту назад
Дегтярев об ужесточении лимита: «Это один из методов развития молодых игроков. Клубы будут задумываться, если плавно снижать число иностранцев на поле»
6041 минуту назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Ньюкасла», «Вилла» против «Фулхэма»
90244 минуты назад
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Райо Вальекано», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Бетис» примет «Осасуну»
10845 минут назад
«Ливерпуль» проиграл. Сможет «Арсенал» сократить отставание до двух очков? Попробуйте угадать в «Предикторе»
55 минут назадТелеграм
Мбаппе, Винисиус и Беллингем – в заявке «Реала» на игру с «Кайратом» в Казахстане
25сегодня, 11:44
Саутгейт – один из вариантов на замену Аморима в «МЮ». Рэтклифф связывался с Гаретом (talkSPORT)
93сегодня, 11:22
Слот о 2-м голе «Пэлас»: «Ливерпуль» может винить только себя за то, как мы защищались. Один из наших игроков решил выбежать, хотя на контратаку не было времени»
20сегодня, 11:12
Вадим Лукомский отвечает на ваши вопросы. «Великий Лук»: новый выпуск на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 11:00ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки: «Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно»
1 минуту назад
Деменко о Глушенкове: «Семак доверяет Максиму, а он доказывает, что мотивирован. Сейчас он лидер «Зенита» и один из лучших игроков РПЛ в своей лучшей форме»
3 минуты назад
Глушаков проведет прощальный матч 11 октября: «Сойдутся две легендарные команды – «Спартак» и «Локомотив». Я сыграю тайм за одну команду, и тайм за другую»
1016 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» принимает «Верону», «Милан» против «Наполи», «Фиорентина» в гостях у «Пизы»
1718 минут назад
Гильерме о лимите: «Несправедливо, когда в российской команде играют одни иностранцы. Должен быть баланс»
827 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
131 минуту назад
Дембеле о травме: «Я вернусь очень скоро. Восстановление идет хорошо»
32 минуты назад
Юрий Семин: «Покер Глушенкова меня не удивил, его для этого брали в «Зенит». Он правильно воспринял критику и стал больше работать на команду»
43 минуты назад
Судья не поставил пенальти в ворота «Уфы» на 1-й добавленной минуте за фол на игроке «Челябинска». Чимези попал по голеностопу Жирову
245 минут назадВидео
Де Лигт про 1:3 с «Брентфордом»: «Легко винить тренера, но на поле все делают игроки. Вы всегда говорите о системе, но концентрация тоже важна»
657 минут назад