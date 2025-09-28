Ньямси о «Золотом мяче»: «Поздравил Дембеле в сообщении, он ответил. Здорово, когда футболист, с которым ты вместе начинал, завоевывает такую награду»
Усман Дембеле ответил Жерзино Ньямси на поздравление с выигрышем «Золотого мяча».
Вингер «ПСЖ» получил приз лучшего футболиста прошлого сезона по версии France Fotball. Французские футболисты в прошлом вместе играли за молодежные команды «Ренна».
«Я болел за Дембеле и был уверен, что он возьмет «Золотой мяч». Когда это произошло, очень сильно радовался. Одно дело – ожидания, другое – реальность.
Очень здорово, когда футболист, с которым ты вместе начинал, завоевывает такую награду.
Поздравил Усмана, написал сообщение. Он ответил», – сказал защитник «Локомотива».
Жерзино Ньямси: «Именно Дембеле заслужил «Золотой мяч», а не Ямаль или Рафинья. Он доказывал это своей игрой весь сезон»
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77955 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
