Ньямси о «Золотом мяче»: «Поздравил Дембеле в сообщении, он ответил. Здорово, когда футболист, с которым ты вместе начинал, завоевывает такую награду»

Усман Дембеле ответил Жерзино Ньямси на поздравление с выигрышем «Золотого мяча».

Вингер «ПСЖ » получил приз лучшего футболиста прошлого сезона по версии France Fotball. Французские футболисты в прошлом вместе играли за молодежные команды «Ренна».

«Я болел за Дембеле и был уверен, что он возьмет «Золотой мяч». Когда это произошло, очень сильно радовался. Одно дело – ожидания, другое – реальность.

Очень здорово, когда футболист, с которым ты вместе начинал, завоевывает такую награду.

Поздравил Усмана, написал сообщение. Он ответил», – сказал защитник «Локомотива ».

