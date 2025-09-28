Жерзино Ньямси: «Именно Дембеле заслужил «Золотой мяч», а не Ямаль или Рафинья. Он доказывал это своей игрой весь сезон»
Жерзино Ньямси убежден, что «Золотой мяч» вручен Усману Дембеле по заслугам.
«Я очень счастлив за Дембеле, который получил «Золотой мяч». Я знаю его лично, мы были вместе в академии «Ренна».
Я думаю, именно Усман заслужил эту награду, а не Ямаль или Рафинья. Он доказывал это своей игрой на протяжении всего сезона. Так что я действительно счастлив за Дембеле», – отметил защитник «Локомотива», игравший с Усманом в академии «Ренна».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75189 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
