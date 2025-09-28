Жерзино Ньямси: «Именно Дембеле заслужил «Золотой мяч», а не Ямаль или Рафинья. Он доказывал это своей игрой весь сезон»

Жерзино Ньямси убежден, что «Золотой мяч» вручен Усману Дембеле по заслугам.

«Я очень счастлив за Дембеле , который получил «Золотой мяч ». Я знаю его лично, мы были вместе в академии «Ренна».

Я думаю, именно Усман заслужил эту награду, а не Ямаль или Рафинья . Он доказывал это своей игрой на протяжении всего сезона. Так что я действительно счастлив за Дембеле», – отметил защитник «Локомотива », игравший с Усманом в академии «Ренна».