Экс-президент Франции Саркози перепутал журналистку с матерью Дембеле в подтрибунке «Парк-де-Пренс»: «Вы можете гордиться им»

Николя Саркози перепутал журналистку с матерью Усмана Дембеле.

Бывший президент Франции, в четверг приговоренный по делу о ливийском финансировании президентской компании к пяти годам тюрьмы с отсрочкой заключения под стражу, посетил «Парк-де-Пренс », где «ПСЖ» играл с «Осером» (2:0). После этой игры Дембеле демонстрировал болельщикам полученный в понедельник «Золотой мяч».

В подтрибунном помещении Саркози подошел к журналистке сенегальского происхождения, работающей на France Télévisions, и пожал ей руку: «Вы можете гордиться им. Вы хорошо его воспитали. Я видел церемонию [вручения «Золотого мяча»] в понедельник, я болел за него».

Массире Кореа не стала говорить, что Саркози ошибся, и ответила с улыбкой: «Мы все за него болели».

Дембеле показал «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ» после матча с «Осером»