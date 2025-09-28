Экс-президент Франции Саркози перепутал журналистку с матерью Дембеле в подтрибунке «Парк-де-Пренс»: «Вы можете гордиться им»
Николя Саркози перепутал журналистку с матерью Усмана Дембеле.
Бывший президент Франции, в четверг приговоренный по делу о ливийском финансировании президентской компании к пяти годам тюрьмы с отсрочкой заключения под стражу, посетил «Парк-де-Пренс», где «ПСЖ» играл с «Осером» (2:0). После этой игры Дембеле демонстрировал болельщикам полученный в понедельник «Золотой мяч».
В подтрибунном помещении Саркози подошел к журналистке сенегальского происхождения, работающей на France Télévisions, и пожал ей руку: «Вы можете гордиться им. Вы хорошо его воспитали. Я видел церемонию [вручения «Золотого мяча»] в понедельник, я болел за него».
Массире Кореа не стала говорить, что Саркози ошибся, и ответила с улыбкой: «Мы все за него болели».
Дембеле показал «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ» после матча с «Осером»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Le Parisien
