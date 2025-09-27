Дембеле о «Золотом мяче»: «Не скажу, что это было неожиданно. Ты входишь в пятерку лучших, когда выигрываешь почти все трофеи, ЛЧ, имеешь хорошую статистику»
Усман Дембеле не назвал выигрыш «Золотого мяча» неожиданным.
Нападающий «ПСЖ» выиграл «Золотой мяч» по итогам прошедшего сезона.
«Когда выигрываешь почти все трофеи, Лигу чемпионов, а это имеет значение в сезоне, когда нет чемпионата мира или Евро, и у тебя есть хорошая индивидуальная статистика, то думаю, что ты входишь в пятерку лучших игроков мира.
Не скажу, что это было неожиданно, потому что в начале каждого сезона друзья постоянно говорят мне, что я мог бы быть в списке претендентов на «Золотой мяч».
В конечном счете такой сезон – это исключение», – сказал Усман Дембеле.
L'Equipe
