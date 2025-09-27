Дембеле о «Золотом мяче»: «Не скажу, что это было неожиданно. Ты входишь в пятерку лучших, когда выигрываешь почти все трофеи, ЛЧ, имеешь хорошую статистику»

Усман Дембеле не назвал выигрыш «Золотого мяча» неожиданным.

Нападающий «ПСЖ » выиграл «Золотой мяч » по итогам прошедшего сезона.

«Когда выигрываешь почти все трофеи, Лигу чемпионов, а это имеет значение в сезоне, когда нет чемпионата мира или Евро, и у тебя есть хорошая индивидуальная статистика, то думаю, что ты входишь в пятерку лучших игроков мира.

Не скажу, что это было неожиданно, потому что в начале каждого сезона друзья постоянно говорят мне, что я мог бы быть в списке претендентов на «Золотой мяч».

В конечном счете такой сезон – это исключение», – сказал Усман Дембеле .