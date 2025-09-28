Андраде из «Балтики» удален за две желтые в игре с ЦСКА. Он получил красную на 83-й, схватив за шиворот Алеррандро
Защитник «Балтики» Кевин Андраде был удален в матче с ЦСКА.
Андраде получил вторую желтую карточку на 83‑й минуте игры 10-го тура Мир РПЛ, схватив за шиворот Алеррандро, и оставил калининградский клуб в меньшинстве.
Первая желтая была получена еще в первом тайме – на 43-й минуте.
