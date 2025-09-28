  • Спортс
  • Андраде из «Балтики» удален за две желтые в игре с ЦСКА. Он получил красную на 83-й, схватив за шиворот Алеррандро
13

Андраде из «Балтики» удален за две желтые в игре с ЦСКА. Он получил красную на 83-й, схватив за шиворот Алеррандро

Защитник «Балтики» Кевин Андраде был удален в матче с ЦСКА.

Андраде получил вторую желтую карточку на 83‑й минуте игры 10-го тура Мир РПЛ, схватив за шиворот Алеррандро, и оставил калининградский клуб в меньшинстве.

Первая желтая была получена еще в первом тайме – на 43-й минуте. 

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
