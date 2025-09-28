Андрей Талалаев: «ЦСКА и «Краснодар» – две команды в России, которые играют в футбол, похожий на футбол»
Андрей Талалаев заявил, что лучший футбол в России показывают ЦСКА и «Краснодар».
«Балтика» в 10-м туре Мир РПЛ уступила армейцам со счетом 0:1.
– Вы потерпели первое поражение в РПЛ. Как состояние и как прокомментируете итог матча?
– Пока не пришло ощущение того, что мы проиграли. Ребята провели очень качественную игру. Играли с хорошей, играющей командой.
На сегодня, наверное, ЦСКА и «Краснодар» – две команды, которые в России играют в футбол, похожий на футбол. Во всяком случае, в моем понимании, – сказал главный тренер «Балтики».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сообщество «Балтики» в ВК
