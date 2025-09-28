Круговой о 1-м месте ЦСКА перед дерби со «Спартаком»: «Будем стараться удержать»
Данил Круговой рассчитывает на успех ЦСКА в матче со «Спартаком».
Сегодня армейцы обыграли «Балтику» (1:0) в 10‑м туре Мир РПЛ и стали лидерами чемпионата России, набрав 21 очко.
В следующем туре команда Фабио Челестини 5 октября сыграет дома с красно-белыми.
– Дальше дерби со «Спартаком». Удержите первое место?
– Будем стараться.
– Ощущения от первого места забыты? Насколько приятно?
– Спокойно пока, держим. Не делай акцент на этом, – сказал защитник ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
