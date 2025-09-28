Круговой о 1-м месте ЦСКА перед дерби со «Спартаком»: «Будем стараться удержать»

Данил Круговой рассчитывает на успех ЦСКА в матче со «Спартаком».

Сегодня армейцы обыграли «Балтику» (1:0) в 10‑м туре Мир РПЛ и стали лидерами чемпионата России, набрав 21 очко.

В следующем туре команда Фабио Челестини 5 октября сыграет дома с красно-белыми.

– Дальше дерби со «Спартаком». Удержите первое место?

– Будем стараться.

– Ощущения от первого места забыты? Насколько приятно?

– Спокойно пока, держим. Не делай акцент на этом, – сказал защитник ЦСКА .