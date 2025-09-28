Дивеев про 1:0 с «Балтикой»: «С ними непросто – могут попортить таблицу всем лидерам. Первые 15 минут ЦСКА играл в их футбол, но потом начал больше контролировать мяч»

Игорь Дивеев отметил сложность победы ЦСКА над «Балтикой».

Матч 10-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев. Дивеев забил гол на 95-й минуте. На 83-й защитник калининградцев Кевин Андраде был удален за вторую желтую карточку.

«Хотели больше выигрывать и больше забивать. Моменты были и в начале игры, и во втором тайме. Да, выиграли, да, здорово, но надо работать и все свои моменты реализовывать.

Первые 15 минут мы играли в футбол «Балтики», но потом перестроились и начали больше контролировать мяч. Как я видел со своей стороны, у «Балтики» не было особо моментов. Во втором тайме не помню тоже, чтобы у них были какие‑то моменты.

С «Балтикой» играть непросто, всем лидерам она может спокойно попортить таблицу. Если переходить на футбол, который они хотят, с ними играть тяжеловато», – сказал защитник ЦСКА .

После 10 матчей армейцы набрали 21 очко и вышли в лидеры в турнирной таблицы чемпионата России.