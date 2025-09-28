Челестини про 1:0 с «Балтикой»: «ЦСКА заслужил победу: мы больше атаковали, искали моменты. Надо попотеть, чтобы забить им. Говорил ребятам, что футбол справедлив»

Фабио Челестини считает, что ЦСКА заслужил победу над «Балтикой» (1:0).

Игорь Дивеев забил победный мяч на 95-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ.

– Наша команда заслужила победу. Мы больше атаковали, искали моменты. «Балтика » – команда очень тяжелая. Против них очень тяжело играть, сложно создавать моменты. Надо попотеть, чтобы забить гол «Балтике». Но я говорил ребятам, что футбол справедлив. Я просил их трудиться до последней минуты.

– Как вам дебют Пополитова?

– Я им очень доволен. Боролся за каждый мяч, шел в каждый эпизод. Я уверен, что он нам поможет.

– Как вам на первом месте в таблице?

– Нам надо было восстановить прежнюю динамику. Эти ребята заслуживают идти лидерами. Но быть лидерами в сентябре… Это еще ни о чем не говорит, – сказал тренер ЦСКА .