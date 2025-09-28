Челестини о «Балтике»: «Не так-то просто их вскрывать. Они играют компактно, организованно, хорошо обороняются. ЦСКА нужно намного лучше владеть мячом, чем в последних матчах с ними»

Фабио Челестини рассказал о тактике ЦСКА на матч против «Балтики».

Встреча 10‑го тура Мир РПЛ началась в Москве в 14:30 по московскому времени. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Не так‑то просто вскрывать «Балтику». Они очень хорошо играют, компактно, интенсивно, организованно, очень хорошо обороняются. Они дают слишком мало возможностей играть между линиями, очень хороший персональный прессинг осуществляют, то есть очень сложный соперник.

Конечно, нам нужно намного лучше владеть мячом, чтобы он ходил быстрее с фланга на фланг, делать это намного лучше, чем в последних двух матчах с ними.

– Как состояние Кирилла Глебова? Сколько он готов провести на поле?

– Он с нами, мы на него можем рассчитывать. Но, конечно, он прямо на грани находится, поэтому посмотрим, когда мы сможем его использовать. Очень важно иметь его в команде.

– Как оцените готовность Тамерлана Мусаева после перелома носа?

– Никаких проблем относительно него нет, ему сделали маску, она для него комфортна, поэтому она его нисколько не беспокоит, – сказал главный тренер ЦСКА .