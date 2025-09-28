12

Хави может возглавить «Аль-Иттихад» вместо уволенного Блана (Маттео Моретто)

Хави может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Каталонский специалист – одним из кандидатов на пост главного тренера «Аль-Иттихада» после увольнения Лорана Блана, сообщает инсайдер Маттео Моретто.

Между сторонами продолжаются переговоры. Однако Хави не единственный кандидат на пост главного тренера саудовского клуба.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Маттео Моретто в X
