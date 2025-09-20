  • Спортс
  • Деку о Флике во главе «Барсы»: «Хави привнес стабильность, но мы посчитали, что нам нужен кто-то с другими тренерскими навыками. Ханси идеально подошел, его «Бавария» очаровывала»
2

Деку о Флике во главе «Барсы»: «Хави привнес стабильность, но мы посчитали, что нам нужен кто-то с другими тренерскими навыками. Ханси идеально подошел, его «Бавария» очаровывала»

Деку объяснил, почему «Барселона» заменила Хави на Ханса-Дитера Флика.

Немецкий специалист возглавил каталонцев в мае прошлого года. Под его руководством «Барса» выиграла чемпионат и Кубок Испании в сезоне-2024/25, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала впервые с 2019 года. 

Его предшественник Хави руководил командой с ноября 2021 года до весны 2024-го. С ним клуб выиграл чемпионат Испании в сезоне-2022/23. 

«Хави был важен для клуба в свое время, он привнес стабильность и выиграл титул. Что касается его замены на Флика... В тот момент мы посчитали – по нескольким причинам – что нам нужен кто-то с другим подходом, с другими тренерскими навыками. Я думаю, что Ханси идеально подошел в этом смысле. Все хорошо сложилось. 

Он современный тренер, который долгое время работал в сборной Германии – и помощником, и главным. Потом он добился большого успеха с «Баварией». Его «Бавария» была играющей командой, она очаровывала, потому что играла в атакующий футбол при наличии четкой стратегии. Это чем-то похоже на идеологию «Барселоны».

Наша идея – это команда, которая стремится вести игру. Мы можем спорить о качестве, но наш футбол не является оборонительным. Ханси улучшил и максимально раскрыл потенциал наших игроков. Думаю, именно это и стало ключом к успеху, которого мы достигли в прошлом сезоне», – сказал спортивный директор «Барселоны». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Mundo Deportivo
