Де Лигт про 1:3 с «Брентфордом»: «Легко винить тренера, но на поле все делают игроки. Вы всегда говорите о системе, но концентрация тоже важна»
Маттейс де Лигт прокомментировал поражение от «Брентфорда» (1:3) .
«Всегда легко винить тренера, но в конечном итоге все на поле делают игроки. Мы не можем сказать, что пропущенные нами голы или упущенные моменты произошли из-за... Не знаю, вы, ребята, всегда говорите о системе.
Но играют роль также сосредоточенность, концентрация. И если в ключевые моменты этого не хватает, это будет иметь значение. «Брентфорд» уничтожает за подобное», – сказал защитник «МЮ» в интервью Manchester Evening News.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77955 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: The United Stand
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости