Мбемо – лучший игрок «МЮ» в августе. Новичок клуба опередил де Лигта и Йоро

Бриан Мбемо признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед».

26-летний нападающий получил приз по итогам августа, победив в голосовании болельщиков. Он опередил защитников Маттейса де Лигта и Лени Йоро .

Мбемо перешел в «Манчестер Юнайтед » из «Брентфорда» этим летом за 65+6 млн фунтов. В августе он провел 4 матча и забил 2 гола.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .