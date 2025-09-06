Мбемо – лучший игрок «МЮ» в августе. Новичок клуба опередил де Лигта и Йоро
Бриан Мбемо признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед».
26-летний нападающий получил приз по итогам августа, победив в голосовании болельщиков. Он опередил защитников Маттейса де Лигта и Лени Йоро.
Мбемо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Брентфорда» этим летом за 65+6 млн фунтов. В августе он провел 4 матча и забил 2 гола.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Нули России с Иорданией – как вам?23714 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости