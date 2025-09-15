  • Спортс
  • Руни об «МЮ» против «Сити»: «Магуайр должен быть в старте, нам не хватает лидерства. Я не видел страсти и желания – никто не совершил подкат, не получил желтую даже при 0:2, 0:3»
5

Уэйн Руни не понял, почему Харри Магуайр не вышел в старте на дерби Манчестера.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 4-м туре АПЛ. Лени ЙороМаттейс де Лигт и Люк Шоу начали игру, а Магуайр вышел на замену на 62-й минуте.

«Харри должен быть в стартовом составе. Я слышал, как Джимми Флойд Хассельбайнк ​​говорил об этом и о том, как сильно Англии не хватает Магуайра на Евро, ведь он лидер.

Я сидел и думал, почему он не присоединился к трем защитникам, которые играют. Он должен быть там, нам не хватает лидерства.

На «Этихаде» можно проиграть матч, но я не видел ни одного подката – даже при счете 0:2 или 0:3. Я не видел, чтобы кто-то сказал: «Знаете что, я этого не потерплю», получил желтую карточку или совершил подкат. Эта страсть, это желание.

Все продолжается и продолжается. Я хочу оставаться таким же позитивным и поддерживать тренера и игроков, но очень сложно сидеть здесь и говорить, что мы видим прогресс или, по крайней мере, какие-то вещи, которые принесут результаты в ближайшем будущем», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в Wayne Rooney Show на BBC.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
