Доннарумма, Хусанов, Шешко, Родри, Холанд, Бруну, Фоден, Байындыр, Мбемо – в старте на матч «Ман Сити» и «МЮ»

Стали известны составы команд на манчестерское дерби.

«Манчестер Сити » примет «Манчестер Юнайтед » в 4-м туре АПЛ . Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В стартовом составе хозяев выйдут: Доннарумма , Хусанов , Диаш , Гвардиол , О’Райли, Родри , Бернарду Силва, Рейндерс, Фоден , Доку, Холанд .

У гостей матч начнут : Байындыр, Йоро, де Лигт, Шоу, Мазрауи, Фернандеш, Угарте, Доргу, Диалло, Мбемо и Шешко.