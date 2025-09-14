Доннарумма, Хусанов, Шешко, Родри, Холанд, Бруну, Фоден, Байындыр, Мбемо – в старте на матч «Ман Сити» и «МЮ»
Стали известны составы команд на манчестерское дерби.
«Манчестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
В стартовом составе хозяев выйдут: Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О’Райли, Родри, Бернарду Силва, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанд.
У гостей матч начнут: Байындыр, Йоро, де Лигт, Шоу, Мазрауи, Фернандеш, Угарте, Доргу, Диалло, Мбемо и Шешко.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Манчестер Сити»
