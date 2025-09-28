Геннадий Орлов: «Краснодар» не лидер РПЛ по игре, у команды Мусаева спад. «Ростов» терзал их и был ближе к победе»
Геннадий Орлов считает, что «Краснодар» не лидер по игре.
Ранее «Краснодар» сыграл вничью 0:0 с «Ростовом» 10-м туре Мир РПЛ.
«К слову, параллельно с игрой «Зенит» – «Оренбург» смотрел матч «Ростов» – «Краснодар». У команды Мусаева наблюдается спад. Дончане терзали «быков» и, считаю, были поближе к победе. В общем, после чемпионского сезона «Краснодару» сейчас тяжело. Ясно, что на данный момент он не лидер РПЛ по игре. Да и в целом не могу назвать команду, которая превосходит остальных именно по качеству футбола», – сказал комментатор.
Источник: «Спорт-Экспресс»
