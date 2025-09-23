Геннадий Орлов: «Зенит» восстановил авторитет среди болельщиков – важная победа над «Краснодаром» для репутации. В свете лимита предстоит переформатировать команду»
Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» восстановил авторитет среди болельщиков.
Команда тренера Сергея Семака обыграла «Краснодар» (2:0) в матче Мир РПЛ.
«Зенит» восстановил свой авторитет среди болельщиков. Это очень важная победа с точки зрения репутации команды.
Если до игры некоторые специалисты говорили, что у «Краснодара» нет конкурентов, то сейчас уже все не так однозначно. «Зенит» тоже в гонке.
Хотя в свете нового лимита питерцам еще предстоит переформатировать команду», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
Как «Зенит» перепрыгнул пропасть. Разбор важнейшей победы над «Краснодаром»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
