Геннадий Орлов: «Зенит» восстановил авторитет среди болельщиков – важная победа над «Краснодаром» для репутации. В свете лимита предстоит переформатировать команду»

Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» восстановил авторитет среди болельщиков.

Команда тренера Сергея Семака обыграла «Краснодар» (2:0) в матче Мир РПЛ.

«Зенит » восстановил свой авторитет среди болельщиков. Это очень важная победа с точки зрения репутации команды.

Если до игры некоторые специалисты говорили, что у «Краснодара » нет конкурентов, то сейчас уже все не так однозначно. «Зенит» тоже в гонке.

Хотя в свете нового лимита питерцам еще предстоит переформатировать команду», – сказал комментатор Геннадий Орлов .

