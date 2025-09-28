Геннадий Орлов: «Зенит» в порядке – уже напоминает команду в чемпионские сезоны»
Геннадий Орлов положительно отозвался о «Зените».
В 10-м туре Мир РПЛ команда тренера Сергея Семака обыграла «Оренбург» (5:2).
«Сейчас «Зенит» в порядке. Барриос держит уровень, Дуглас Сантос. Питерцы приблизились к лидерам вплотную. Дышат им в спину.
Это уже тот «Зенит», который ярко играл и был чемпионом в предыдущие сезоны, за исключением последнего», – сказал комментатор.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
