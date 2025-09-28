Ди Лусиано ушиб коленный сустав на тренировке ЦСКА. Защитник пропустит не менее двух недель

Рамиро ди Лусиано получил повреждение на тренировке ЦСКА.

Аргентинский защитник присоединился к армейцам этим летом. На счету 21-летнего игрока три матча за московский клуб.

Сегодня ЦСКА примет «Балтику» в 10-м туре Мир РПЛ . Игра начнется в 14:30 по московскому времени.

«В матче с «Балтикой» недоступным по медицинским показаниям будет только ди Лусиано. За несколько дней до сегодняшней игры он получил ушиб коленного сустава во время тренировки.

Это контактная травма, лечение займет еще не менее двух недель. Будем информировать болельщиков о динамике лечения.

Все остальные ребята, включая Тамерлана Мусаева , у которого случился перелом носа в первом тайме матча с «Сочи», готовились в общей группе», – сообщил глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов.