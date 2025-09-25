Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА после ОРВИ: «Успел соскучиться по тренировкам. Берегите себя в этот сезон простуд»
Игорь Дивеев вернулся к тренировкам с ЦСКА после болезни.
Защитник армейцев пропустил матч 9-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:1) 22 сентября из‑за простудного заболевания.
«Успел соскучиться по тренировкам даже за пару дней простуды.
Берегите себя в этот сезон простуд и не болейте», – написал Дивеев в своем телеграм-канале.
28 сентября ЦСКА примет «Балтику» в 10-м туре чемпионата России.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64986 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Игоря Дивеева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости