Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА после ОРВИ: «Успел соскучиться по тренировкам. Берегите себя в этот сезон простуд»

Игорь Дивеев вернулся к тренировкам с ЦСКА после болезни.

Защитник армейцев пропустил матч 9-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:1) 22 сентября из‑за простудного заболевания.

«Успел соскучиться по тренировкам даже за пару дней простуды.

Берегите себя в этот сезон простуд и не болейте», – написал Дивеев в своем телеграм-канале.

28 сентября ЦСКА примет «Балтику» в 10-м туре чемпионата России.