Глебов вернулся к тренировкам с ЦСКА после травмы бедра
Кирилл Глебов вернулся к тренировкам с ЦСКА после травмы.
Полузащитник армейцев получил повреждение мышц бедра в BetBoom товарищеском матче сборных России и Иордании (0:0) 4 сентября.
Сообщалось, что футболист будет восстанавливаться около трех-четырех недель.
Сегодня в телеграм-канале ЦСКА появилось видео с тренировки. На записи видно, что Глебов участвует в занятии в общей группе.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
