Глебов вернулся к тренировкам с ЦСКА после травмы бедра

Кирилл Глебов вернулся к тренировкам с ЦСКА после травмы.

Полузащитник армейцев получил повреждение мышц бедра в BetBoom товарищеском матче сборных России и Иордании (0:0) 4 сентября.

Сообщалось , что футболист будет восстанавливаться около трех-четырех недель.

Сегодня в телеграм-канале ЦСКА появилось видео с тренировки. На записи видно, что Глебов участвует в занятии в общей группе.

В воскресенье ЦСКА примет «Балтику» в 10-м туре Мир РПЛ .