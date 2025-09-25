4

Глебов вернулся к тренировкам с ЦСКА после травмы бедра

Кирилл Глебов вернулся к тренировкам с ЦСКА после травмы.

Полузащитник армейцев получил повреждение мышц бедра в BetBoom товарищеском матче сборных России и Иордании (0:0) 4 сентября.

Сообщалось, что футболист будет восстанавливаться около трех-четырех недель.

Сегодня в телеграм-канале ЦСКА появилось видео с тренировки. На записи видно, что Глебов участвует в занятии в общей группе.

В воскресенье ЦСКА примет «Балтику» в 10-м туре Мир РПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
