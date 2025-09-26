Батраков способен заиграть в «Барсе», считает Глушков: «Сразу тяжело, но он из тех, кто быстро адаптируется»
Никита Глушков считает, что Алексей Батраков способен заиграть в «Барселоне».
— Появился слух, что Батраковым интересуется «Барселона». Как думаешь, он футболист уровня «Барселоны» уже?
— Наверное, сразу тяжело быть футболистом уровня «Барселоны». Думаю, даже в Англии тяжело сразу выйти на такой уровень. В любом случае нужно время на адаптацию. Думаю, он из тех ребят, которые в случае чего быстро адаптируются.
— То есть по своим способностям он там способен заиграть?
— Конечно, — сказал хавбек «Динамо» Махачкала, выступавший ранее за молодежную команду «Локомотива».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69446 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости