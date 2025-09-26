  • Спортс
  • Батраков способен заиграть в «Барсе», считает Глушков: «Сразу тяжело, но он из тех, кто быстро адаптируется»
20

Батраков способен заиграть в «Барсе», считает Глушков: «Сразу тяжело, но он из тех, кто быстро адаптируется»

Никита Глушков считает, что Алексей Батраков способен заиграть в «Барселоне».

— Появился слух, что Батраковым интересуется «Барселона». Как думаешь, он футболист уровня «Барселоны» уже?

— Наверное, сразу тяжело быть футболистом уровня «Барселоны». Думаю, даже в Англии тяжело сразу выйти на такой уровень. В любом случае нужно время на адаптацию. Думаю, он из тех ребят, которые в случае чего быстро адаптируются.

— То есть по своим способностям он там способен заиграть?

— Конечно, — сказал хавбек «Динамо» Махачкала, выступавший ранее за молодежную команду «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
