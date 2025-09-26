ЭСК поддержала Казарцева, назначившего штрафной в игре «Локо» с «Динамо» Махачкала. Москвичи пропустили после него

ЭСК РФС поддержала решение судьи Василия Казарцева в игре «Локо» с «Махачкалой».

Встреча команд в 9-м туре Мир РПЛ завершилась вничью (1:1).

На 91-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Локо» – Егор Погостнов боролся с Хаземом Мастури в воздухе в момент подачи, мяч отскочил к границе штрафной, где Алексей Батраков со спины подтолкнул Мохаммада Хоссейннежада .

Проверка ВАР показала, что полузащитник москвичей нарушал правила вне границ штрафной, поэтому вместо пенальти судья назначил штрафной удар, после которого махачкалинцы сравняли счет на добивании.

«В единоборстве за мяч нападающий «Динамо » выигрывает позицию и оказывается ближе к мячу, с возможностью его контролировать. Игрок «Локомотива » Алексей Батраков толкает в спину атакующего игрока без намерения играть в мяч, что влияет на способность нападающего контролировать мяч.

Арбитр имел основания зафиксировать нарушение правил. Так как изначально судья назначил пенальти, а нарушение произошло за пределами штрафной площади, ВАР верно рекомендовал судье изменить решение – штрафной удар», – сказано в сообщении экспертно-судейской комиссии.