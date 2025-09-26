Александр Мостовой: «Батраков должен переходить в европейский клуб, где будет железно основным. Важно приспособиться к скоростям – есть пример Захаряна, как это тяжело»

Александр Мостовой оценил возможный переход Алексея Батракова в европейский клуб.

Полузащитник «Локомотива» забил 8 голов и сделал 2 передачи в 9 матчах текущего сезона Мир РПЛ.

«Алексей Батраков должен переходить в европейский клуб, где он будет железно основным.

Не нужно во что бы то ни стало метить в топ-клуб уровня «Барселоны ».

При переходе из РПЛ очень важно приспособиться к скоростям, на которых играют в Европе. Садиться на скамейку запасных ни в коем случае нельзя.

Опять же есть пример Арсена Захаряна – как тяжело играть в Европе после нашего чемпионата», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой .