Александр Мостовой: «Батраков должен переходить в европейский клуб, где будет железно основным. Важно приспособиться к скоростям – есть пример Захаряна, как это тяжело»
Александр Мостовой оценил возможный переход Алексея Батракова в европейский клуб.
Полузащитник «Локомотива» забил 8 голов и сделал 2 передачи в 9 матчах текущего сезона Мир РПЛ.
«Алексей Батраков должен переходить в европейский клуб, где он будет железно основным.
Не нужно во что бы то ни стало метить в топ-клуб уровня «Барселоны».
При переходе из РПЛ очень важно приспособиться к скоростям, на которых играют в Европе. Садиться на скамейку запасных ни в коем случае нельзя.
Опять же есть пример Арсена Захаряна – как тяжело играть в Европе после нашего чемпионата», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
