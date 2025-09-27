Ловчев за ужесточение лимита: «Иностранцы приезжают невыдающиеся. Надо дать играть молодым, чтобы было больше Батраковых»
Евгений Ловчев высказался за ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах введения с сезона-2028/29 схемы «10 легионеров в заявке, 5 на поле».
«Думаю, мы пробовали раздувать лимит, но это нам не помогло, не двинуло наш футбол куда-то. Иностранцы все равно приезжают невыдающиеся.
Поэтому надо думать теперь о другом — как дать играть молодым, чтобы было больше Батраковых. Может быть, это сдвинет наш футбол», — сказал экс-футболист сборной СССР.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
