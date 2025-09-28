Тамерлан Мусаев о списке книг для футболистов: «Мозг будет работать по-другому, и мы услышим много хороших речей от ребят, может»

Тамерлан Мусаев считает, что чтение поможет развить мышление футболистов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке специального перечня книг для молодых футболистов.

– Если министерство спорта введет перечень книг для молодых футболистов – это будет нормально. Может быть, это поспособствует тому, что мы услышим много хороших речей от ребят, мозг будет по‑другому работать.

– Что последнее читали из книг?

– Не помню автора, но она называется «Самурай» (возможно, речь об историческом романе Сюсаку Эндо о японской дипломатической миссии в Мексику, Испанию и Ватикан в XVII веке – Спортс’‘). Мне ее подарил наш фотограф. Знаменитая книга, прочтение пока идет тяжело, но ничего страшного, – сказал нападающий ЦСКА .