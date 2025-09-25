Игнашевич о списке книг для футболистов: «Хорошая инициатива, поддерживаю. Читать всем полезно, это расширяет словарный запас, кругозор»

Сергей Игнашевич поддержал идею о перечне книг для футболистов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.

«Идея Дегтярева о чтении? Это неплохая идея. Почему нет? Читать всем полезно и интересно. Это расширяет словарный запас, кругозор.

Хорошая инициатива, я поддерживаю ее», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России.