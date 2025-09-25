Игнашевич о списке книг для футболистов: «Хорошая инициатива, поддерживаю. Читать всем полезно, это расширяет словарный запас, кругозор»
Сергей Игнашевич поддержал идею о перечне книг для футболистов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.
«Идея Дегтярева о чтении? Это неплохая идея. Почему нет? Читать всем полезно и интересно. Это расширяет словарный запас, кругозор.
Хорошая инициатива, я поддерживаю ее», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64229 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости