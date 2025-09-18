  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Комличенко о книгах: «Читать надо любому человеку, чтобы с тобой можно было поговорить нормально. Я сейчас купил «Цветы для Элджернона», классный рассказ»
3

Комличенко о книгах: «Читать надо любому человеку, чтобы с тобой можно было поговорить нормально. Я сейчас купил «Цветы для Элджернона», классный рассказ»

Николай Комличенко высказался о чтении книг.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.

«Я стараюсь читать. Не регулярно, когда появляется возможность. Сейчас вот купил «Цветы для Элджернона», мне ее многие советовали. И действительно классный рассказ, всем рекомендую.

Читать нужно, в первую очередь – для самообразования. Но при чем тут футболисты? Читать надо любому человеку вне зависимости от профессии, это просто твое развитие, чтобы с тобой можно было поговорить нормально», – сказал нападающий «Локомотива». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoпремьер-лига Россия
книги
logoНиколай Комличенко
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Беллингем намерен вернуться к матчу с «Атлетико». Хавбек «Реала» хочет набрать форму, чтобы выйти в старте (As)
27 минут назад
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
8710 минут назадLive
Жозе Моуринью: «Я ошибся, перейдя в «Фенербахче». Мой уровень – тренировать крупнейшие клубы мира. Я вернулся на него, возглавив «Бенфику»
5439 минут назад
Гендиректор «Шахтера» о допинге Мудрика: «Эта ситуация влияет на имидж Украины и нашего футбола – поэтому мы должны помочь ему, если есть возможность»
1457 минут назад
Энрике о том, почему смотрел с трибун 1-й тайм матча с «Аталантой»: «Это дает больше информации, я могу все контролировать. На выезде с «Марселем» я бы на это не решился»
5сегодня, 15:47
Соболев стал рекордсменом Кубка России по системе «гол+пас». У форварда «Зенита» 30 (21+9) очков после дубля «Ахмату», у Веретенникова (24+4) и Сергеева (22+6) по 28 очков
37сегодня, 15:46
Путельяс отказалась переходить в «ПСЖ» из «Барселоны». Парижане были готовы выплатить отступные в 1 млн евро за двукратную обладательницу «Золотого мяча»
16сегодня, 15:43
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА играет с «Балтикой», «Спартак» против «Ростова»
635сегодня, 15:30Live
Руй Кошта о Моуринью: «Для меня честь, привилегия и предмет гордости видеть его в «Бенфике». Трудно было бы найти тренера с более выдающимся резюме»
15сегодня, 15:16
Джикия об уходе из «Спартака»: «Есть личное, а есть то, что можно говорить. Обид нет – мне поаплодировали, сделали круг почета и подготовили видео»
12сегодня, 15:01
Ко всем новостям
Последние новости
Сторона Писарского обжаловала отстранение в CAS
2 минуты назад
«Спартак» – «Ростов». Жедсон, Заболотный, Угальде играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
105 минут назад
«Копенгаген» – «Байер». Шик и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Бернарду о Доннарумме: «Джиджо чем-то напоминает Куртуа – высокий, крупный. Ему 26, но он уже долго играет на высочайшем уровне»
119 минут назад
Журналист Риоло после дубля Тюрама «Аяксу»: «Я больше никогда не буду критиковать Маркуса, на нем держится «Интер». Раньше это были он и Лаутаро, но сейчас это Тюрам и остальные»
222 минуты назад
«Яшин был как Пушкин и Толстой. Как можно изменить историю, если в ней был человек такого калибра?» Борис Игнатьев о предложении переименовать трофей имени советского вратаря
225 минут назад
Лещенко о предложении переименовать трофей имени Яшина: «Английские ястребы не могут успокоиться. Глупость, иначе и сказать нельзя»
539 минут назад
Тренер «Ренна» Бейе о «Золотом мяче»: «Дембеле – очевидный выбор, он поражает своей статистикой. Я был бы рад за Хакими, ведь он защитник»
339 минут назад
ЦСКА – «Балтика». 1:0 – Мусаев забил бывшей команде. Онлайн-трансляция
2045 минут назадLive
Лукман вернулся к тренировкам с «Аталантой» после беседы с Юричем и партнерами по команде. Форвард, заявлявший о желании уйти из клуба, может сыграть против «Торино»
249 минут назад