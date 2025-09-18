Комличенко о книгах: «Читать надо любому человеку, чтобы с тобой можно было поговорить нормально. Я сейчас купил «Цветы для Элджернона», классный рассказ»
Николай Комличенко высказался о чтении книг.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.
«Я стараюсь читать. Не регулярно, когда появляется возможность. Сейчас вот купил «Цветы для Элджернона», мне ее многие советовали. И действительно классный рассказ, всем рекомендую.
Читать нужно, в первую очередь – для самообразования. Но при чем тут футболисты? Читать надо любому человеку вне зависимости от профессии, это просто твое развитие, чтобы с тобой можно было поговорить нормально», – сказал нападающий «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
