Жирков о списке книг для футболистов: «Не думаю, что это перспективная история. Даже я меньше читал, когда играл. Как заставить?»
Юрий Жирков прокомментировал идею о литературе для футболистов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.
«Не думаю, что список книг – перспективная история. Кто хочет, тот читает. Кто не хочет, тот не читает. Как заставить?
Даже я меньше читал, когда играл. Но замечал часто книги у игроков. У того же Смолова, например», – сказал бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
