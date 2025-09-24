Жирков о списке книг для футболистов: «Не думаю, что это перспективная история. Даже я меньше читал, когда играл. Как заставить?»

Юрий Жирков прокомментировал идею о литературе для футболистов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.

«Не думаю, что список книг – перспективная история. Кто хочет, тот читает. Кто не хочет, тот не читает. Как заставить?

Даже я меньше читал, когда играл. Но замечал часто книги у игроков. У того же Смолова , например», – сказал бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России.