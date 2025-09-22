Глебов о чтении: «На базе «Динамо» большая библиотека, нам обещали провести экскурсию. Книги там свеженькие – скоро будем брать»
Данил Глебов рассказал о чтении книг в «Динамо».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах по разработке специального перечня книг для молодых футболистов.
– Есть ли на базе «Динамо» библиотека?
– Да, у нас на базе большая библиотека, нам обещали скоро провести экскурсию (улыбается). Книги там свеженькие, скоро будем брать их читать.
– Какую книгу посоветуете читать?
– Нет такой. Но читать нужно, – сказал полузащитник бело-голубых Глебов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
