Глебов о чтении: «На базе «Динамо» большая библиотека, нам обещали провести экскурсию. Книги там свеженькие – скоро будем брать»

Данил Глебов рассказал о чтении книг в «Динамо».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах по разработке специального перечня книг для молодых футболистов.

– Есть ли на базе «Динамо» библиотека?

– Да, у нас на базе большая библиотека, нам обещали скоро провести экскурсию (улыбается). Книги там свеженькие, скоро будем брать их читать.

– Какую книгу посоветуете читать?

– Нет такой. Но читать нужно, – сказал полузащитник бело-голубых Глебов .