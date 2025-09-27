«Челси» проиграл «Брайтону», пропустив на 92-й и 100-й минутах – 1:3. В лайве на поражение лондонцев давали коэффициент 12.00

«Челси» дома проиграл «Брайтону» в 6-м туре АПЛ (1:3).

Лондонцы открыли счет на 24-й минуте, а на 53-й остались в меньшинстве – из-за удаления защитника Трево Чалоба. «Брайтон» сравнял на 77-й и забил победный на 92-й. На 100-й минуте был установлен окончательный счет матча – 3:1.

В прематче «Челси» котировался фаворитом за 1.99, на победу гостей давали 3.60. В лайве при счете 1:0 в пользу лондонцев коэффициент на победу «Брайтона» достигал 12.00.

