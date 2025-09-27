«Челси» выиграл 1 из 5 последних матчей. Дальше – «Бенфика» Моуринью и «Ливерпуль»
«Челси» проиграл в сентябре три матча.
Команда Энцо Марески сегодня уступила «Брайтону» (1:3) в 6-м туре АПЛ. Ранее ее обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Бавария» (1:3), также была ничья с «Брентфордом» (2:2).
Единственная победа в пяти матчах – над «Линкольн Сити» (2:1) в Кубке английской лиги.
30 сентября «Челси» примет «Бенфику», которую тренирует Жозе Моуринью, а 4 октября встретится с «Ливерпулем».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
