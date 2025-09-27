Чалоба удален за фол последней надежды в начале 2-го тайма игры «Челси» с «Брайтоном»

Трево Чалоба удален за лишение явной возможности забить гол.

Защитник «Челси» на 48-й минуте матча АПЛ сбил полузащитника «Брайтона » Диего Гомеса Амарилью, выбегавшего к воротам лондонцев после того, как Андрей Сантос потерял мяч на своей половине поля.

Главный судья Саймон Хупер после изучения видеоповтора принял решение показать 26-летнему футболисту красную карточку.

Хозяева остались в меньшинстве при счете 1:0 в их пользу.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

