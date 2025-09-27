Чалоба удален за фол последней надежды в начале 2-го тайма игры «Челси» с «Брайтоном»
Трево Чалоба удален за лишение явной возможности забить гол.
Защитник «Челси» на 48-й минуте матча АПЛ сбил полузащитника «Брайтона» Диего Гомеса Амарилью, выбегавшего к воротам лондонцев после того, как Андрей Сантос потерял мяч на своей половине поля.
Главный судья Саймон Хупер после изучения видеоповтора принял решение показать 26-летнему футболисту красную карточку.
Хозяева остались в меньшинстве при счете 1:0 в их пользу.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
