Серлот мог получить вторую желтую за празднование гола «Реалу» с фанатами. Экс-судья Бурруль считает, что арбитр соблюдал баланс: «Ситуация не предполагает второй карточки»

Александр Серлот мог быть удален в дерби с «Реалом».

Нападающий «Атлетико », сравнявший счет в матче 7-го тура Ла Лиги (4:2, второй тайм), побежал праздновать гол с болельщиками. Игроки «Реала » требовали от судьи Хавьера Альберолы Рохаса показать игроку вторую желтую карточку.

«Ситуация не предполагает второй карточки. Арбитр должен соблюдать баланс в подобных случаях, и именно так предписывает регламент, в котором говорится о праздновании, представляющем опасность», – заявил экс-судья Альфонсо Перес Бурруль в программе Marcador на Radio MARCA.

Согласно регламенту, «даже если гол будет отменен, игрок должен быть предупрежден, если он совершает одно из следующих действий: залезает на ограждения по периметру поля или подходит к зрителям, создавая проблемы с безопасностью».

Серлот получил первую желтую карточку на 23-й минуте за фол на Тибо Куртуа в борьбе за мяч.