Гюлер ударил Гонсалеса ногой по лицу в матче «Реала» и «Атлетико». Судья назначил пенальти, Альварес забил

Судьи назначили пенальти в ворота «Реала» в дерби.

Команда Хаби Алонсо играет с «Атлетико » на выезде в 7-м туре Ла Лиги (2:3, второй тайм).

На 51-й минуте полузащитник «сливочных» Арда Гюлер после подачи с фланга высоко поднял ногу и попал по лицу Николасу Гонсалесу в своей штрафной площади.

Главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас назначил 11-метровый, Хулиан Альварес забил с точки.

Фото: кадр из трансляции