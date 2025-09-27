Гюлер ударил Гонсалеса ногой по лицу в матче «Реала» и «Атлетико». Судья назначил пенальти, Альварес забил
Судьи назначили пенальти в ворота «Реала» в дерби.
Команда Хаби Алонсо играет с «Атлетико» на выезде в 7-м туре Ла Лиги (2:3, второй тайм).
На 51-й минуте полузащитник «сливочных» Арда Гюлер после подачи с фланга высоко поднял ногу и попал по лицу Николасу Гонсалесу в своей штрафной площади.
Главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас назначил 11-метровый, Хулиан Альварес забил с точки.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
